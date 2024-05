Ultime Notizie Roma del 16-05-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la guerra in Medio Oriente in apertura di giornale mentre amassi in colpa e Israele per l’attuale stallo nei colloqui per il cessate il fuoco a casa il comando dell’esercito israeliano ha inviato un’altra Brigata Rafa in attesa dell’approvazione del Governo all’ampliamento dell’offensiva il nuovo contingente riferisce il Times of Israel è stato schierato nella notte nella città meridionale della striscia unendosi alla 162a divisione che operano nella parte orientale della città dall’inizio di questo mese cinque soldati delle forze israeliane sono invece rimasti feriti dopo essere stati investiti da un’auto ad Haifa in quello che secondo la polizia è probabilmente un incidente stradale non un attacco intenzionale Cambiamo argomento del presidente ...