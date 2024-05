Milan - Yunus Musah vede oltre | scudetto l’anno prossimo se…

(Di giovedì 16 maggio 2024), il centrocampistaha fatto il punto sulla sua prima stagione in rossonero e ha fissato l’obiettivo: lopensa già alla prossima stagione e suona la carica. Il centrocampista americano del, arrivato in Italia l’estate scorsa dal Valencia, si è raccontato a SportMediaset parlando della sua prima stagione in rossonero. Il classe 2002 ha collezionato sin qui 29 presenze in Serie A con due assist confezionati ai propri compagni. Cinque le presenze in Champions League, quattro in Europa League ed una in Coppa Italia.ritiene soddisfacente la sua prima stagione al. Il centrocampista ha rivelato di aver voglia di giocare con più continuità...

Yunus Musah ha parlato della sua prima stagione al Milan . Ecco le parole del centrocampista rossonero a riguardo Yunus Musah , centrocampista del Milan , è intervenuto a SportMediaset per parlare della sua prima stagione in rossonero. PAROLE – «Mi è ...

SERIE A - Monza, Pablo Marì in dubbio per il Frosinone - SERIE A - Monza, Pablo Marì in dubbio per il Frosinone - Il Monza di Raffaele Palladino si prepara all'ultima sfida casalinga contro il Frosinone, in programma domenica alle 15 allo U-Power Stadium, cercando di recuperare parte delle defezioni che avevano s ...

Musah si racconta: «Come valuto la mia stagione Mi sono sentito importante per il Milan! Sogno il primo gol, su Leao e l’addio di Giroud…» - musah si racconta: «Come valuto la mia stagione Mi sono sentito importante per il milan! Sogno il primo gol, su Leao e l’addio di Giroud…» - Il centrocampista del milan musah ha parlato a SportMediaset raccontando la sua prima stagione in rossonero. PAROLE – «Mi è piaciuto molto il mio primo anno. Ho potuto giocare la Champions, l’Europa ...

Musah: 'Sogno il primo gol al Milan. Il gap con l'Inter Dopo il 2° posto, ora il 1°' - musah: 'Sogno il primo gol al milan. Il gap con l'Inter Dopo il 2° posto, ora il 1°' - Yunus musah, centrocampista del milan, ha rilasciato un`intervista a Sportmediaset, tracciando anche un bilancio di questa prima stagione da calciatore rossonero:.