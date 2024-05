False promesse e crisi dei fornitori | l' effetto domino delle scelte di Tavares

(Adnkronos) – "Da settembre 2024 avvieremo l'esportazione di modelli Leapmotor in 9 mercati europei" fra cui l' Italia , in un processo "sostenuto da 200 punti di vendita , con un importante contributo della rete Stellantis & you. Siamo in fase di ...

(Adnkronos) – "Da settembre 2024 avvieremo l'esportazione di modelli Leapmotor in 9 mercati europei" fra cui l' Italia , in un processo "sostenuto da 200 punti di vendita , con un importante contributo della rete Stellantis & you. Siamo in fase di ...

Stellantis con la cinese Leapmotor per le elettriche: ecco i modelli - stellantis con la cinese Leapmotor per le elettriche: ecco i modelli - Intesa fra stellantis e Leapmotor per vendere auto elettriche. Parliamo di una joint venture in quote 51/49 guidata dal gruppo euro-americano.

Gigafactory Acc, Roberti in piena sintonia con Urso - Gigafactory Acc, Roberti in piena sintonia con Urso - Grosse le novità sul mondo automotive, per il presente, ma soprattutto il futuro. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha incontrato, ieri a Roma, al Ministero delle Imprese e del Ma ...

I dazi di Biden e il domino sulla transizione energetica. L’Europa in affanno per le importazioni - I dazi di Biden e il domino sulla transizione energetica. L’Europa in affanno per le importazioni - I dazi si ribalteranno su tutte le iniziative della green economy. La Cina risponderà rallentando quello che di buono è stato fatto soprattutto in Europa ...