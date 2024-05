Imbratta muro Reggia - Sangiuliano ringrazia la Polizia e avvisa | MiC si costituirà parte civile

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma. “Voglio esprimere i miei complimenti e quelli del Ministero della Cultura alladi Stato per aver prontamente individuato il presunto responsabile dell’mento di una porzione didella facciata delladi Caserta. Il Ministero sinel procedimento a carico di questa persona che sarà chiamata a rispondere di quanto compiuto anche in base alla nuova normativa, da me fortemente voluta, secondo cui chi danneggia il patrimonio culturale dovrà pagare di tasca propria anche i costi per il ripristino del danno”. Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro