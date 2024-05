Omicidio Sacchi - la Cassazione conferma 27 anni a Del Grosso

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lahato e reso definitiva la condanna a 27di carcere per Valerio del, l'autore materiale dell'di Luca, avvenuto a Roma il 24 ottobre del 2019 davanti ad un pub. I giudici della, nell'ambito della vicenda dell'di Luca, hanno disposto un nuovo processo di appello per Anastasiya Kylemnyk, l'ex fidanzata del personal trainer che è accusata di violazione della legge sulla droga. La ragazza era stata condannata a tredi carcere. Disposto un nuovo processo di appello anche per Paolo Pirino e Marcello De Propris. Il primo è il complice di Delnell'aggressione, il secondo consegnò l'arma del delitto: entrambi furono ...

