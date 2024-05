Alimentazione – Carboidrati nel piatto | scopri dove si nascondono davvero - come cercarl - e quanti ne servono ogni giorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Una scelta ricorrente a tavola: se sai che la sera mangerai carne, a pranzo è d’obbligo un primo. O viceversa. Per sapere se si tratta di una decisione corretta, interviene Paolo Bianchini consulente nutrizionale e nutraceutico di Salò e autore del Metodo Bianchini, rispondendo ad alcune domande sul mondo dei, a che cosa? Bianchini: “Ifanno parte dei 3 macronutrienti fondamentali insieme a proteine e grassi. Con questi ultimi, rappresentano la principale fonte energetica dell’organismo. Isono contenuti principalmente negli alimenti di origine vegetale in primis cereali, frutta e verdura”., quali sono le differenze tra...

(Adnkronos) – Sempre più sedentari: i bambini italiani prediligono trascorrere il tempo a casa tra Tv, tablet, cellulare e divano. Una pessima abitudine che non li aiuta a sviluppare in modo armonico i loro muscoli e il loro apparato scheletrico ...

Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) - Sempre più sedentari: i bambini italiani prediligono trascorrere il tempo a casa tra Tv, tablet, cellulare e divano. Una pessima abitudine che non li aiuta a sviluppare in modo armonico i loro muscoli e il loro ...

Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) - Sempre più sedentari: i bambini italiani prediligono trascorrere il tempo a casa tra Tv, tablet, cellulare e divano. Una pessima abitudine che non li aiuta a sviluppare in modo armonico i loro muscoli e il loro ...

Cosa sapere della Quinoa (che non è un cereale) e 5 motivi per mangiarla - Cosa sapere della Quinoa (che non è un cereale) e 5 motivi per mangiarla - Scopriamo insieme i motivi per mangiare la quinoa, il superfood che apporta proteine, vitamine e sali minerali preziosi per la salute dell’organismo ...

Alessandro Drago è il vincitore del Game Chef inserito nel programma di Game Upi Siracusa - Alessandro Drago è il vincitore del Game Chef inserito nel programma di Game Upi Siracusa - . Il giovane cuoco-studente ha conquistato la giuria con le sue “mezze maniche tra Munzù e prima colazione” (nome del piatto, ndr). Nelle cucine dell’istituto alberghiero Federico II di Siracusa, si s ...

L'olio extravergine di oliva umbro: i buyer decretano il successo - L'olio extravergine di oliva umbro: i buyer decretano il successo - Nel corso della partecipazione di Assoprol Umbria a Cibus gli show cooking degli Chef Marco Gubbiotti e Andrea Barbi di Cucinaa (Foligno) che con i loro piatti di eccellenze hanno saputo valorizzare e ...