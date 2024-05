Sofia Stefani - ex vigilessa di 33 anni uccisa | sospettato ex comandante Un colpo alla testa con la pistola d' ordinanza

Fermo La giornata di festa macchiata dalla tragedia. Mentre a poche centinaia di metri era in corso l?Ecoday di viale Trento, fra gazebo, spettacoli e sbandieratori, uno scooter con in sella...

Sofia Stefani, ex vigilessa 30enne, uccisa ad Anzola da un agente. «Partito per sbaglio un colpo dalla pistola» - Sofia Stefani, ex vigilessa 30enne, uccisa ad Anzola da un agente. «Partito per sbaglio un colpo dalla pistola» - Tragedia nel bolognese. Una donna di 33 anni è stata uccisa da un colpo d'arma da fuoco nella sede della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. Si tratterebbe di un'ex vigilessa, in ...

Partizan Belgrado, primo colpo in arrivo: è fatta per il ritorno di Vanja Marinkovic - Partizan Belgrado, primo colpo in arrivo: è fatta per il ritorno di Vanja Marinkovic - Vanja Marinkovic sarà un nuovo giocatore del Partizan Belgrado. https://twitter.com/matty_vanpersie/status/1791138765324636311 La guardia serba ha appena ...

Sofia Stefani, ex vigilessa di 33 anni uccisa: sospettato ex comandante. «Colpita con la pistola d'ordinanza» - Sofia Stefani, ex vigilessa di 33 anni uccisa: sospettato ex comandante. «Colpita con la pistola d'ordinanza» - Possibile femminicidio nel bolognese. Una donna di 33 anni è morta, uccisa da un colpo d'arma da fuoco nella sede della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. Si tratterebbe di ...