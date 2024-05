Austin Theory | Voglio terminare la carriera di The Rock

(Di giovedì 16 maggio 2024) Da quando Theè tornato in WWE, ogni wrestler della federazione di Stamford vorrebbe un pezzo del People’s Champ. Ognuno vorrebbe sfidarlo ed affrontarlo, abbiamo parlato nelle scorse giornate anche di AJ Styles molto propenso. Oggi ne è spuntato uno nuovo, parliamo diche ha progetti ancor piu’ ambiziosi, quello diladella star mondiale. Le sue parole “Mi piace che venga chiamato il Final Boss, perchè è l’uomo da battere. Ma a me poco interessa, lo mettero’ al mio posto. Grayson una volta mi disse -fai il bravo, è il nostro boss-. Non lo ritengo tale, sogno di metterlo al suolo e finire la. Puo prendersi il pop che vuole, la sua People’s Elbow, ma in fondo potrebbe avere il ME di Wrestlemania solo perchè c’è”.

Come già era stato reso noto, la WWE tornerà in Arabia Saudita a maggio per un altro PPV. Stando agli ultimi report del Wrestling Observer Newsletter, l’evento si terrà sabato 25 maggio, il giorno prima di AEW Double or Nothing. Tante ...

Un paio di settimane fa è uscita una forte indiscrezione che riguardava The Rock e L’Arabia saudita . Infatti anche quest’anno la WWE tornerà in terra saudita per il classico appuntamento dal 2018 ad oggi. Ma cosa c’entra il People’s Champion ...

