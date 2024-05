Allarme pomodorini a scuola | intossicati alunni e insegnanti - le analisi escludono batteri

(Di giovedì 16 maggio 2024) Unche aveva fatto il giro dei social, quello scattato il 9 maggio, quando un centinaio die alcuni docenti di diverse scuole del Modenese si erano sentiti male dopo aver mangiato, parte del progetto ‘Frutta e verdura a’ proposto dal Ministero dell’Agricoltura. Altri casi simili erano stati segnalati in istituti dell’Emilia-Romagna e delle Marche, tra cui Cesena, Forlì, Rimini e Faenza. Casi che avevano fatto insorgere molti utenti e a seguito dei quali sono stati prelevati campioni dei prodotti e inviati perall’Istituto zooprofilattico della Lombardia ed Emilia-Romagna e al laboratorio Arpae di Ferrara. Proprio in queste ore sono stati resi noti i primi risultati delle: nessuna traccia di tossine di origineca o ...

