Xi parla a Putin da fratello maggiore | In Ucraina serve una soluzione politica Usa | Pechino non può legare sia con l’Ue sia con la Russia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Cammina svelto, per rimanere mezzo passo avanti al suo ospite e ricordare chi è che davvero guiderà “l’ordine multipolare” voluto da entrambi: Xi Jinping ha accolto Vladimiral suo arrivo ain una cerimonia di benvenuto in pompa magna a piazza Tiananmen, srotolando il tappeto rosso per il partner e “amico di vecchia data” ma senza impegnarsi in promesse concrete. Un’ambiguità strategica che consente alla Cina di mostrarsi dialogante con lasenza però preoccupare eccessivamente i leader occidentali, mentre Mosca si assicura di poter contare ancora sul supporto economico della Repubblica Popolare per proseguire nella guerra in, ora che l’offensiva sta facendo guadagnare terreno prezioso all’esercito.punta così a diventare il grande traghettatore degli affari ...

