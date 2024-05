Se qualcuno pensi che torni ha bisogno di medico bravo | Salvini zittisce la Schlein da Del Debbio

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Conosco il governatore Toti come una persona seria, onesta, perbene. Rispetto queste inchieste, spero solo che facciano in fretta perché da italiano, vorrei sapere seha sbagliato e seha sbagliato è giusto che paghi. Però, ti posso dire, che non basta una denuncia , una inchiesta per bloccare mezza Italia anche perché purtroppo, ogni giorno le statistiche dicono che tre italiani normali, non politici e giornalisti, vengono arrestati dalla giustizia e poi scarcerati dopo qualche mese perché è stato un errore, non c'entravano niente". Matteoa Dritto e Rovescio affronta diversi temi che accendono le giornate politiche di questi tempi. Oltre al caso Toti, il ministro dei Trasporti e delle Infrasrutture parla anche del caso Salis: "Gli italiani hanno la loro testa, ragionano con la loro testa e sceglieranno ...

