La proposta del leghista Borghi per togliere l’obbligo di esporre la bandiera UE negli uffici pubblici

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il senatore della Lega Claudioha depositato unadi legge per abolire l'obbligo diladell'Ue. A chi lo critica risponde: "Chi se ne frega, non esiste uno tra quelli che mi votano che pensa che entrerei in quell'orrido palazzo senza il piccone. Intanto Forza Italia prende le distanze.

Europee , Sandra Mastella :” proposta del leghista Borghi vergognosa, è vergognoso che si candidi per l’Europa “ “La proposta del senatore legista Claudio Borghi di abrogare l’obbligo di esposizione della bandiera europea fuori e dentro gli uffici ...

Borghi (Lega) propone: 'Via la bandiera Ue dagli edifici pubblici' - borghi (Lega) propone: 'Via la bandiera Ue dagli edifici pubblici' - Si legge su Ansa. Lo annuncia in un tweet il senatore della Lega Claudio borghi, candidato alle Europee, aggiungendo che "la Bandiera Italiana è una sola: il Tricolore, affiancato quando possibile ...

Borghi (Lega): "Stop alla bandiera Ue negli edifici pubblici". Protesta l'opposizione - borghi (Lega): "Stop alla bandiera Ue negli edifici pubblici". Protesta l'opposizione - Nardella (Pd): "Se a borghi fa così schifo l'Europa, dica di rinunciare ai 200 miliardi del Pnrr per imprese e famiglie".

La Lega: "Via le bandiere Ue negli edifici pubblici". La proposta di Borghi fa scoppiare un caso - La Lega: "Via le bandiere Ue negli edifici pubblici". La proposta di borghi fa scoppiare un caso - Il Bundestag con la bandiera tedesca che sventola in primo piano, ma anche il parlamento portoghese e quello austriaco. Sono le immagini postate su X dal ...