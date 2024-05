Stendardo contro Theo Hernandez - Dumfries patteggia | 4 mila euro di ammenda

(Di giovedì 16 maggio 2024)di 4per il difensore dell’Inter, Denzelche ha scelto la via delmento per loesposto durante la festa dello Scudetto nerazzurro nel quale era il rossoneroal guinzaglio. La Procura federale, che aveva aperto un fascicolo lo scorso 29 aprile, contestando al giocatore nerazzurro l’art. 4 del Codice di giustizia sportiva (che obbliga i tesserati al rispetto di ‘lealtà, correttezza e probità’ in ambito sportivo), ha sanzionato l’olandese, che ha ammesso le proprie responsabilità, con l’. Stessa sanzione per l’Inter. SportFace.

