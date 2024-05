Pozzuoli - Pasquale Rotta | I Figli delle Stelle senza giustizia

CdS, Salvione: "Con Gasperini ci sarebbe inversione di rotta e precisa intenzione" - CdS, Salvione: "Con Gasperini ci sarebbe inversione di rotta e precisa intenzione" - A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online.

Incontro a Reggio Calabria con Pasquale Tridico: Il M5S e l’economia europea - Incontro a Reggio Calabria con pasquale Tridico: Il M5S e l’economia europea - Una serata di confronto sul futuro dell'Europa e le politiche economiche del Movimento 5 Stelle Il prossimo giovedì 9 maggio, Reggio Calabria ospiterà un e ...

"Non mi piace la parola gourmet, il mio ristorante è accessibile a tutti". Lo chef allievo di Cedroni apre Rotta a Giulianova - "Non mi piace la parola gourmet, il mio ristorante è accessibile a tutti". Lo chef allievo di Cedroni apre rotta a Giulianova - rotta apre le porte al pubblico il 25 aprile e si trova all ... ed era guidato da un altro protagonista della Nouvelle Vague gastronomica locale, Enzo Di pasquale, da cinque anni a questa parte al ...