Furia Allegri - Vaciago riporta | Direttore di m*** - ti strappo le orecchie! Max replica | Solo un alterco Il direttore | Mi ha aggredito|Primapagina

(Di giovedì 16 maggio 2024) 2024-05-16 20:05:00 Calciomercato.comquanto segue: La finale di Coppa Italia contava davvero tanto per Massimilianoe la tensione con cui ha vissuto la gara, il suo finale con tanto di espulsione, show e muso duro con gli arbitri, e perfino i festeggiamenti, con tanto di messaggio tutt’altro che velato mandato al ds Cristiano Giuntoli ne sono la prova. Ma che poi l’allenatore livornese abbia del tutto perso le staffe lo racconta Guidodi Tuttosport, con cui c’è stato un furiosonel finale. MINACCE E INSULTI – Nel corridoio che porta alla sala stampa, secondo quanto raccontato da Tuttosport c’è stato l’acceso confronto sfociato prima in insulti e poi lo scontro fisico, con uno spintone e degli strattoni e con tre uomini a trattenerli, e ...

Juventus, caso Allegri-Vaciago: la Procura FIGC apre un'inchiesta per le presunte minacce - Juventus, caso allegri-Vaciago: la Procura FIGC apre un'inchiesta per le presunte minacce - La Procura della Federcalcio – come viene riportato da Ansa - ha appena aperto un procedimento `per le presunte minacce subite dal direttore di Tuttosport.

La stagione in bianco e nero di Allegri e l'evaporazione Juve: conto alla rovescia - La stagione in bianco e nero di allegri e l'evaporazione Juve: conto alla rovescia - allegri Juve: possibile ESONERO già oggi per l’ex Milan. La SITUAZIONE dopo quanto accaduto nel post partita di Atalanta Juve Secondo quanto riportato da Sky Sport… Leggi ...

Juventus, Allegri: “Errata la ricostruzione di Vaciago. Soltanto un alterco verbale” - Juventus, allegri: “Errata la ricostruzione di Vaciago. Soltanto un alterco verbale” - Juventus, la nota dell'entourage di allegri Secondo quanto riportato da ANSA, il tecnico bianconero, Massimiliano allegri avrebbe risposto a quanto asserito dal direttore di TuttoSport, Guido Vaciago, ...