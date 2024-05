Papà morto per una buca sulla strada | Samuele perde la vita nella caduta in scooter - figlio in lacrime Il sindaco | La voragine prima non c' era

Cade in moto mentre va a lavorare, muore papà di 4 figli. Il giallo dell'enorme buca sull'asfalto - Cade in moto mentre va a lavorare, muore papà di 4 figli. Il giallo dell'enorme buca sull'asfalto - Sono tutte da chiarire le cause dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 maggio, sulla circonvallazione di Palermo, in viale Regione Siciliana, e costato la vita a samuele ...

Palermo, motociclo finisce su una buca in viale Regione Siciliana: morto il conducente - Palermo, motociclo finisce su una buca in viale Regione Siciliana: morto il conducente - Sul luogo dell'impatto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I rilievi sono condotti dalla Polizia municipale.

Scooter su una buca, 39enne morto in incidente stradale - Scooter su una buca, 39enne morto in incidente stradale - Un motociclista di Palermo, samuele Fuschi, di 39 anni, è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione di Palermo, in viale Regione Siciliana all’altezza di Bonagia, ...