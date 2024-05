Devolver Digital - annunciati i Saldi su Steam per il 15° Anniversario

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 16 maggio 2024), il celeberrimo publisher a cui dobbiamo alcuni dei migliori giochi indie del mondo, ha annunciato tutta una serie di sconti super celebrare i suoi 15 anni di successi. Precisiamo che questa nuova tornata di sconti è attiva dal 16 al 23 maggio. Quest’anno l’inedito15th AnniversaryPublisher Sale presenta un gran numero di giochi, tra cui l’acclamato Cult of the Lamb (40% di sconto), il pluripremiato roguelike deck-builder Inscryption (50% di sconto), il rompicapo filosofico The Talos Principle 2 (40% di sconto) e i recenti successi sviluppati in solitaria Children of the Sun (20% di sconto) e Pepper Grinder (20% di sconto). Inoltre come se non bastassero tutto ciò,ha deciso di svoltare anche alcuni titoli con ...