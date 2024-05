GP Imola - Domenicali | Hamilton e Alonso Ironman al 100 - Ferrari in crescita

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Lewis è unal 100%, come. È carico e pronto per la prossima sfida, non ho nessun dubbio”. Così, in un’intervista esclusiva a SportMediaset, il presidente e amministratore delegato del Formula One Group Stefano, “Toccherà a Vasseur gestire le dinamiche di un team in cui entrambi i piloti sanno di essere forti ma pure di avere destini diversi – proseguesulla gestione di Leclerc e Sainz -. Sarà fondamentale avere una chiarezza di intendimenti su chi deve fare cosa in certi contesti, se no si rischiano tensioni che in questo momento non servono visto che lasta crescendo”. SportFace.

