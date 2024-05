Conte al Napoli: ecco perché l'accordo non è semplice - Conte al Napoli: ecco perché l'accordo non è semplice - Il milan si è defilato e questo Aurelio De Laurentiis lo sa ... A parte la foto con due juventini («Io sono un tipo democratico») non ha fatto altro. Il punto è che non è una trattativa semplice: sono ...

Fonseca Milan, TRATTATIVA in corso per l’ex tecnico della Roma. Bisogna superare solo QUELLA SQUADRA - Fonseca milan, trattativa in corso per l’ex tecnico della Roma. Bisogna superare solo QUELLA SQUADRA - Fonseca milan, i rossoneri puntano tutto sull’ex tecnico della Roma per la prossima stagione. Ecco il PUNTO sulla trattativa Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, il ...

Milan, così cambia tutto! Zirkzee ora non è più un’utopia - milan, così cambia tutto! Zirkzee ora non è più un’utopia - Visualizzazioni: 393 milan, sono arrivate questa mattina importantissime novità in merito alla situazione dell’attaccante in forza al Bologna. Vediamole insieme nell’articolo qui di seguito. Il milan ...