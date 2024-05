Teo Mammucari | Simpatico O Antipatico? Il Sondaggio!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 16 maggio 2024) Teo: ora uno dei volti de L’Acchiappatalenti, su di lui ci sono stati molti commenti sui social ed anche dei sondaggi. Ecco se Mammuccari piace o meno al pubblico a casa! Teoè tra i protagonisti del nuovo programma di Milly Carlucci, L’Acchiappatalenti. Infatti proprio lui fa parte della giuria insieme ad altri noti volti del mondo dello spettacolo. Naturalmente i commenti non sono mancati e, attraverso i social ed i sondaggi, è stato possibile capire che idea abbia il pubblico su Mammuccari. Teo: molte critiche sui social contro di lui! Teo Mammuccari è tornato in televisione dopo l’addio a Mediaset, nel ruolo di giudice de L’Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci. In precedenza Mammuccari aveva già avuto un’esperienza in Rai con la partecipazione a Ballando con le stelle che però, tra ...