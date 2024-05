LIVE Italia-Olanda - Preolimpico basket 3×3 femminile in DIRETTA | azzurre in campo tra pochi minuti al termine di Ungheria-Israele

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:40 Sull’arena di Debrecen () sono inle padrone di casa che affrontano, quindi aldi questo match sarà il turno dell’Ital. 19:35 Queste le quattro giocatrici scelte dal Commissario Tecnico per il torneo di qualificazione a Parigi 2024: Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Sara Madera e Laura Spreafico. 19:30 Leiniziano la corsa verso Parigi 2024 contro le olandesi, ritornando poi inalle 21:10 circa controper la seconda sfida del girone D. Le ragazze agli ordini di coach Andrea Capobianco cercano il pass a Cinque Cerchi dopo aver già partecipato alla kermesse di Tokyo 2021, con ilandato in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:23 Gauff la raddrizza! 6-4 per la giocatrice americana contro Badosa e partita che va al terzo. dopo tocca a Napolitano!! 15:31 Paula Badosa vince per 7-5 il 1° set contro Coco Gauff. dopo diché tocca a ...

ATP Roma, Bolelli e Vavassori in semifinale di doppio: battuti Koolhof e Mektic - ATP Roma, Bolelli e Vavassori in semifinale di doppio: battuti Koolhof e Mektic - CLICCA PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Si chiude qui la diretta Live del quarto di finale di Bolelli/Vavassori, torneranno in campo per giocarsi la finale. Un saluto sportivo! 16:20 L’Italia quindi ...

Emergenza cinghiali, come difendersi: la strategia messa in campo da Coldiretti - Emergenza cinghiali, come difendersi: la strategia messa in campo da Coldiretti - Si tratta di un corso di autotutela rivolto agli agricoltori È partito a Valmir di Petritoli il corso per l'autotutela del fondo agricolo rivolto agli agricoltori, muniti di porto d'armi, che potranno ...

Serie A1, Famila Schio-Reyer Venezia: come seguire in diretta gara-2 della Finale Scudetto - Serie A1, Famila Schio-Reyer Venezia: come seguire in diretta gara-2 della Finale Scudetto - Venerdì 17 maggio alle 21.00 l'Umana Reyer tornerà sul parquet del Taliercio per il secondo atto della serie di Finale Scudetto contro la Famila Wuber Schio ...