Bolelli e Vavassori dopo la semifinale raggiunta a Roma | Alle Olimpiadi c’è speranza di fare qualcosa di unico

(Di giovedì 16 maggio 2024) Simoneed Andreacontinuano a dare spettacolo nel torneo ATP di: la coppia azzurra ha infatti raggiunto lanel doppio maschile battendo nei quarti di finale Koolhof e Mektic. Il mirino però è puntato più avanti, come ammettein conferenza stampa, guardando verso ledi Parigi: “C’è ladidi grande e di. Si giocano a Parigi, sulla terra, una superficie dove possiamobene”. La conferma di: “Per me sarebbe un’emozione incredibile, sono un sogno e arrivarci insieme a un amico sarebbe speciale. Dovremmo essere quasi sicuri di esserci, ci godiamo il momento, siamo un team affiatato”. Guardando alla ...

