Come finisce Casino Royale - il primo reboot di 007?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 16 maggio 2024), diretto da Martin Campbell nel 2ed interpretato da Daniel Craig, per la prima volta nei panni dell’agente segreto al servizio di sua maestà,con un momento drammatico e spettacolare in cui Vesper muore nonostante i tentativo di Bond di salvarla. Allos tesso tempo, però, riesce a localizzare i soldi vinti durante il torneo di poker proprio grazie ad un SMS scritto ed inviato dalla donna Masi è arrivati a questo epilogo che andrà ad incidere non poco sul futuro affettivo di James Bond? Tutto inizia quando il neo agente con licenza di uccidere si trova nel bel mezzo di un evento increscioso. Questo, infatti, viene ripreso dalle telecamere di sicurezza all’interno di un’ambasciata mentre insegue ed elimina un mercenario assoldato per compiere un ...