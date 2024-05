LIVE Italia-Olanda 4-8 - Preolimpico basket 3×3 femminile in DIRETTA | reazione azzurra a metà partita

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-8 Sara Madera appoggia per il -4! 3-8 Mini-break di 2-0 delle avversarie! 3-7 Ancora un punto per le olandesi, che rimangono a +4! 3-6 Risponde subito l’! 2-6 Ancora Driessen che attacca il ferro: +4! 2-5 2/2 per Rae Lin D’Alie a cronometro fermo: si sblocca finalmente l’! 0-5 Driessen va fin in fondo col fallo! Sbaglia però il libero. Time-out chiamato dall’per provare a schiarirsi le idee e cercare soluzioni per sorprendere le Orange! 0-4 Appoggio di Slagter: parziale micidiale ed azzurre ancora a secco dopo due minuti! 0-3 Penetrazione di Driessen: che inizio per le avversarie, serve subito unana! 0-2 Bomba di Boonstra: subito vantaggio ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Risposta di Jarry sulla riga, poco può l’azzurro in controbalzo. Pausa classica del cileno, che si prende una marea di secondi in più di quelli che dovrebbe per cambiare racchetta. 4-4 Servizio e ...

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e i percorsi abilitanti per l'insegnamento presentano ancora diverse criticità irrisolte. Mentre si attende la pubblicazione dell'ordinanza per le GPS, per i corsi abilitanti, a seguito della ...

Festival di Cannes, l'abito tributo di Laura Blajman-Kadar agli ostaggi rapiti a Gaza - Festival di Cannes, l'abito tributo di Laura Blajman-Kadar agli ostaggi rapiti a Gaza - La donna indossava un enorme abito giallo con la scritta "Riportiamoli a casa", slogan che chiede la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas Il dramma degli ostaggi israeliani nelle mani ...

Serie A1, Famila Schio-Reyer Venezia: come seguire in diretta gara-2 della Finale Scudetto - Serie A1, Famila Schio-Reyer Venezia: come seguire in diretta gara-2 della Finale Scudetto - Venerdì 17 maggio alle 21.00 l'Umana Reyer tornerà sul parquet del Taliercio per il secondo atto della serie di Finale Scudetto contro la Famila Wuber Schio ...

Maltempo, allarme rosso in Veneto: allagamenti e ponti crollati. Zaia: “Disastro”. Ancora allerta per Milano e Lombardia - Maltempo, allarme rosso in Veneto: allagamenti e ponti crollati. Zaia: “Disastro”. ancora allerta per Milano e Lombardia - Maltempo, allarme rosso in Veneto: allagamenti e ponti crollati. Zaia: “Disastro”. Allerta in Lombardia ...