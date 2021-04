Terrore a Roma: incendio distrugge sette auto e danneggia il portone di un palazzo (FOTO) (Di sabato 17 aprile 2021) Paura nel corso di questa notte, in zona Prenestino a Roma, quando un incendio ha avvolto un’autovettura parcheggiata arrivando fino al portone di un palazzo antistante. L’incendio e i danni L’incendio si è sviluppato intorno alle 4:00 di mattina, in via Lodovico Pagoni, all’altezza civico 145. Le fiamme hanno avvolto e distrutto una Smart, un Mercedes parcheggiato accanto ma anche altre cinque autovetture. Inoltre il portone di un palazzo antistante è stato annerito e parzialmente danneggiato dal fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilevamenti del caso. Al momento sono sconosciute le cause dell’incendio, ma fortunatamente non ci sono feriti. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021) Paura nel corso di questa notte, in zona Prenestino a, quando unha avvolto un’vettura parcheggiata arrivando fino aldi unantistante. L’e i danni L’si è sviluppato intorno alle 4:00 di mattina, in via Lodovico Pagoni, all’altezza civico 145. Le fiamme hanno avvolto e distrutto una Smart, un Mercedes parcheggiato accanto ma anche altre cinquevetture. Inoltre ildi unantistante è stato annerito e parzialmenteto dal fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilevamenti del caso. Al momento sono sconosciute le cause dell’, ma fortunatamente non ci sono feriti. ...

