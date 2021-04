Diretta Draghi oggi 16 aprile 2021: cosa ha detto il Premier in conferenza stampa (Video) (Di venerdì 16 aprile 2021) “Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e con fiducia” – così il Premier Mario Draghi in conferenza stampa poco fa. Riapertura scuole “Riapriamo le scuole completamente in presenza nelle zone gialle e arancioni. Mentre in rosso vi sono delle modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza” – ha spiegato Draghi. Leggi anche: Zona gialla ‘rafforzata’, ecco cosa cambia dal 26 aprile per ristoranti, sport e spettacoli cosa cambia dal 26 aprile 2021 “Vogliamo dare un segnale positivo che si avvierà già il 26 aprile. Vedrà come elemento prioritario la tutela, la salvaguardia della scuola. Poi, nei luoghi all’aperto ritroviamo una difficoltà nella diffusione del contagio: è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) “Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e con fiducia” – così ilMarioinpoco fa. Riapertura scuole “Riapriamo le scuole completamente in presenza nelle zone gialle e arancioni. Mentre in rosso vi sono delle modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza” – ha spiegato. Leggi anche: Zona gialla ‘rafforzata’, eccocambia dal 26per ristoranti, sport e spettacolicambia dal 26“Vogliamo dare un segnale positivo che si avvierà già il 26. Vedrà come elemento prioritario la tutela, la salvaguardia della scuola. Poi, nei luoghi all’aperto ritroviamo una difficoltà nella diffusione del contagio: è ...

