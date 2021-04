Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 aprile: 15.943 nuovi casi (Di venerdì 16 aprile 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì 16 aprile 2021, registrano 15.943 casi e 429 vittime. In calo rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 4,9%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 506.738 con un decremento di -3.285 casi. 199 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 18.779 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, sotto i 500mila e sotto i 25mila il totale dei ricoverati, oggi è di 24.743 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 aprile 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, venerdì 162021, registrano 15.943e 429 vittime. In calo rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 4,9%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 506.738 con un decremento di -3.285. 199 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 18.779 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, sotto i 500mila e sotto i 25mila il totale dei ricoverati, oggi è di 24.743 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, 15.943 nuovi contagi su 327.704 tamponi. I morti sono 429. Ricoverati in calo Sono 15.943 i nuovi casi di infezione da Sars - Cov - 2 accertati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 327.704 tamponi processati, di cui 148.060 test rapidi, con un' incidenza che cala al 4,9% . Le vittime sono 429 . Negli ospedali si registra un brusco calo dei ...

Calano i ricoveri per Covid ma anche oggi è una strage: 429 morti Segnali di miglioramento ci sono ma sono davvero flebili, complice anche un aprile freddo che non favorisce lo stare all'aria aperta. In Italia si sono registrati 15.943 nuovi casi di coronavirus a fronte di 327.704 tamponi effettuati (giovedì erano stati 16.974 su 319.633 test). Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 429 decessi. I ...

Coronavirus, nelle ultime 24 ore 15.943 nuovi casi e 429 vittime Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974. Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380). In ...

Lo studio: con il 'liberi tutti' più 50 mila morti a fine anno anche vaccinando Lo spiega un gruppo di scienziati italiani su 'Nature Medicine', in un'analisi in cui sono stati considerati 35 diversi scenari corrispondenti a 7 piani vaccinali e 5 strategie di contenimento.

