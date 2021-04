La bozza delle riaperture delle Regioni | le regole per ristoratori | cinema e palestre

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiLehanno stilato lalinee guida per la riaperturaattività che sottoporranno a Governo e Cts. Il documento, nel quale sarebbe richiesto di escludere dall’obbligo di distanziamento familiari e conviventi, è stato redatto in vistadi maggio da applicare anche alle zone ad alto rischio (rosse). Questi alcuni passaggio chiave: Ristoranti – Occorre privilegiare le prenotazioni e disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors). Le linee guida riguardano sia il pranzo sia la ...

... possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani', si legge infatti nella bozza. Oggi l'atteso incontro tra Governo e Regioni con la presentazione delle proposte le riaperture in sicurezza già a partire da maggio. Coronavirus: i protocolli delle Regioni per palestre, ristoranti, teatri, cinema e piscine che saranno presentati al Governo. Una battaglia che ricorda tanto quella del presidente della Calabria Jole ...