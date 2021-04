Gerry Scotti: "Obbligo del politicamente corretto che ci sta investendo mi spaventa" (Di giovedì 15 aprile 2021) Gerry Scotti, dopo le accuse di razzismo per la gag di Striscia la Notizia, si è detto spaventato dall'Obbligo al politicamente corretto che sta investendo tutta la comunicazione. L'Obbligo del politicamente corretto, che sta investendo la comunicazione, spaventa Gerry Scotti forse più delle minacce di morte ricevute in queste ore dopo la gag sui cinesi a Striscia la Notizia. Il conduttore del programma satirico lo ha raccontato nel corso di un'intervista al Corriere della Sera. Ieri la pagina Instagram Diet Prada ha accusato Gerry Scotti e Michelle Hunziker di razzismo verso i cinesi per il modo in cui hanno presentato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021), dopo le accuse di razzismo per la gag di Striscia la Notizia, si è dettoto dall'alche statutta la comunicazione. L'del, che stala comunicazione,forse più delle minacce di morte ricevute in queste ore dopo la gag sui cinesi a Striscia la Notizia. Il conduttore del programma satirico lo ha raccontato nel corso di un'intervista al Corriere della Sera. Ieri la pagina Instagram Diet Prada ha accusatoe Michelle Hunziker di razzismo verso i cinesi per il modo in cui hanno presentato ...

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti Gerry Scotti: 'Obbligo del politicamente corretto che ci sta investendo mi spaventa' L'obbligo del politicamente corretto , che sta investendo la comunicazione, spaventa Gerry Scotti forse più delle minacce di morte ricevute in queste ore dopo la gag sui cinesi a Striscia la Notizia. Il conduttore del programma satirico lo ha raccontato nel corso di un'intervista al ...

