Chelsea Atletico Madrid, Savic squalificato quattro giornate: i dettagli (Di giovedì 15 aprile 2021) È arrivata la decisione della UEFA su Stefan Savic, difensore dell'Atletico Madrid, espulso nell'ottavo di finale di Champions contro il Chelsea Stefan Savic, difensore dell'Atletico Madrid, è stato squalificato per quattro giornate dopo che il 17 marzo nell'ottavo di finale di Champions League contro il Chelsea era stato allontano dal terreno di gioco. Il difensore dovrà stare lontano dai campi nelle competizioni europee per quattro turni (da scontare ovviamente l'anno prossimo) per "aver aggredito un avversario rivale e rivoltosi all'arbitro con linguaggio offensivo". L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Atletico Liverpool - Real Madrid 0 - 0, 5 verità: Zidane si qualifica con pragmatismo, i Reds sono tristi ... l'Atletico Madrid è solamente a +1 , i Blancos hanno appena vinto il Clasico, gli uomini di Simeone sembrano avere il fiatone e dovranno affrontare il Barcellona; il Chelsea in semifinale, ...

Atletico Madrid, due top player in Premier? ...Atletico. Secondo quanto scrive in Mundo Deportivo online, Saul Niguez è un obiettivo concreto del Manchester United , mentre J ose Maria Gimenez è una suggestione per il prossimo mercato del Chelsea ...

Chelsea Atletico Madrid, Savic squalificato quattro giornate: i dettagli È arrivata la decisione della UEFA su Stefan Savic, difensore dell’Atletico Madrid, espulso nell’ottavo di finale di Champions contro il Chelsea Stefan Savic, difensore dell’Atletico Madrid, è stato s ...

Semifinali di Champions League: Paris - Man. City, Real Madrid - Chelsea Il Paris sfiderà il Manchester City e il Real Madrid se la vedrà con il Chelsea nelle semifinali 2020/21 di UEFA Champions League.

