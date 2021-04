Overwatch non ha nuovi eroi da un anno (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il 14 aprile 2021 segna l'anniversario di un anno da cui Echo si è unita alla schiera di eroi di Overwatch. Dal suo lancio, questa eroina ha polarizzato i giocatori, dato che una parte della comunità la vede come evidentemente troppo potente. Echo potrebbe sembrare angelica, ma Echo può essere un incubo da contrastare nelle mani giuste. La sua nuova skin MVP della Overwatch League incarna perfettamente questo giudizio, dato che la veste per metà da diavolo e per metà da angelo. A un anno dal suo lancio, tuttavia, non c'è alcun segnale che un nuovo personaggio sia in programma per il gioco, nonostante i fan critichino lo stato stagnate di Overwatch. Blizzard ha infatti già dichiarato che concentrerà tutti i suoi sforzi su Overwatch 2, l'attesissimo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il 14 aprile 2021 segna l'anniversario di unda cui Echo si è unita alla schiera didi. Dal suo lancio, questana ha polarizzato i giocatori, dato che una parte della comunità la vede come evidentemente troppo potente. Echo potrebbe sembrare angelica, ma Echo può essere un incubo da contrastare nelle mani giuste. La sua nuova skin MVP dellaLeague incarna perfettamente questo giudizio, dato che la veste per metà da diavolo e per metà da angelo. A undal suo lancio, tuttavia, non c'è alcun segnale che un nuovo personaggio sia in programma per il gioco, nonostante i fan critichino lo stato stagnate di. Blizzard ha infatti già dichiarato che concentrerà tutti i suoi sforzi su2, l'attesissimo ...

