Tare | “Muriqi gode del rispetto di tutti | è al primo anno | può dare molto al calcio italiano”

Advertising

Fantacalcio : Lazio, Tare: 'Muriqi ha il nostro rispetto, può dare tanto al calcio italiano' - sportface2016 : #Lazio, le parole di #Tare su #Muriqi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Tare: 'Muriqi gode del rispetto di tutti, ci auguriamo vivamente che riesca ad esprimersi al massimo' https://t… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Tare: 'Muriqi gode del rispetto di tutti, ci auguriamo vivamente che riesca ad esprimersi al massimo' https://t… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Tare: 'Muriqi gode del rispetto di tutti, ci auguriamo vivamente che riesca ad esprimersi al massimo' https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Tare Muriqi

Commenta per primo Vedatincassa la fiducia di Igli, il ds della Lazio parla a RTV Dukagjini del futuro dell'attaccante kosovaro: 'È il suo primo anno qui, ha avuto due infortuni e anche il Covid e tutto questo ...Le parole del ds della Lazio, Igli, in merito all'acquisto die al suo contributo finora alla causa biancoceleste Vedatnon si è imposto come la dirigenza e i tifosi si aspettavano. L'attaccante kosovaro fatica ...Igli Tare, ha voluto però commentare così: “È il primo anno per lui qui alla Lazio, ha avuto due infortuni e tutto questo ha reso difficile il suo integrarsi con la nostra squadra. Muriqi gode del ...Commenta per primo Vedat Muriqi incassa la fiducia di Igli Tare, il ds della Lazio parla a RTV Dukagjini del futuro dell’attaccante kosovaro: “È il suo primo anno qui, ha avuto due infortuni e anche i ...