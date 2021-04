Francia vieta aerei su tratte brevi. Anche in Italia il treno vuole stravincere

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 aprile 2021) Voliti. Non per il Covid ma per l’impatto ambientale, quando l’alternativa è uno spostamento inche non supera le due ore e mezzo. Messa così la decisione di Parigi, anticipata da Leonardo Martinelli su La Stampa, suona come il diktat ecologista di un Grande Fratello Verde. E viene spontaneo provare a immaginare le ripercussioni che un’eventuale econa di un tale provvedimento potrebbe comportare, appena le circostanze sanitarie permetteranno di ricominciare a viaggiare. Dovremo cambiare per decreto le nostre abitudini? Abbiamo cercato una risposta andando a spulciare orari e statistiche. Ed è arrivata subito una sorpresa: il mercato è più rapido della legge che Parigi si accinge a varare. Sulla tratta dell’alta velocità da Milano a Napoli ilè diventato l’asso pigliatutto. Sulle tre ore non ...