Calcio, gli Europei in Italia ci saranno: c’è l’ok del Governo e Olimpico aperto almeno al 25% (Di martedì 13 aprile 2021) E’ arrivato l’ok. Il Governo Italiano ha detto sì e le partite degli Europei di Calcio in Italia sono salve. La Figc, come riportato da gazzetta.it, ha ricevuto la lettera con cui la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali per conto dell’Esecutivo guidato da Mario Draghi ha dato il via libera alla presenza degli spettatori (si parla di almeno al 25% della capienza) all’Olimpico di Roma nelle quattro partite riguardanti nella fase finale della rassegna continentale itinerante. Pertanto, si darà il via alle danze l’11 giugno nella Capitale con la sfida dell’Italia di Roberto Mancini e la Turchia, mentre il 16 e il 20 ci saranno i confronti con la Svizzera e il Galles della Nazionale. Il 3 luglio, invece, si ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) E’ arrivato. Ilno ha detto sì e le partite deglidiinsono salve. La Figc, come riportato da gazzetta.it, ha ricevuto la lettera con cui la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali per conto dell’Esecutivo guidato da Mario Draghi ha dato il via libera alla presenza degli spettatori (si parla dial 25% della capienza) all’di Roma nelle quattro partite riguardanti nella fase finale della rassegna continentale itinerante. Pertanto, si darà il via alle danze l’11 giugno nella Capitale con la sfida dell’di Roberto Mancini e la Turchia, mentre il 16 e il 20 cii confronti con la Svizzera e il Galles della Nazionale. Il 3 luglio, invece, si ...

