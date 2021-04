Covid, mascherine necessarie anche con vaccino: migliaia le vite salvate secondo lo studio Usa (Di lunedì 12 aprile 2021) Indossare la mascherine rimane fondamentale anche con l'avanzare della campagnia di vaccinazione di massa, il loro uso permette di salvare migliaia di vite: solo negli Usa... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 12 aprile 2021) Indossare larimane fondamentalecon l'avanzare della campagnia di vaccinazione di massa, il loro uso permette di salvaredi: solo negli Usa...

Advertising

Agenzia_Ansa : Inchiesta sulle mascherine, l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri indagato per pecul… - Giorgiolaporta : #Arcuri, uomo di fiducia di #Conte per la gestione dell’emergenza Covid, sarebbe indagato per l’acquisto delle… - Agenzia_Ansa : Indossare le mascherine, seguire regole igieniche ferree: Laura sa bene da prima del Covid cosa vogliano dire quest… - BarbaraRaval : RT @MinervaMcGrani1: Stamani mia figlia, 8 anni, appena svegliata mi ha chiesto quando finirà il #covid. Le ho risposto perché voleva saper… - lucianaromano19 : RT @brn_folgore: Ecco questo ci mancava. Dopo le mascherine che non proteggono,i camici di carta igienica,i respiratori non a norma,abbiamo… -