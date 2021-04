Fabian e Osimhen decisivi, il Napoli sbanca Marassi: tre punti d’oro per la Champions (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – Il Napoli batte 2-0 in trasferta la Sampdoria nel match della trentesima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. A decidere la partita le reti di Fabian Ruiz al 35? del primo tempo e Osimhen al 42? della ripresa. In classifica gli azzurri salgono a quota 59, scavalcano momentaneamente al 4° posto l’Atalanta, mentre i blucerchiati restano fermi in decima posizione con 36 punti. SAMPDORIA-Napoli 0-2 Marcatori: 35? Fabian Ruiz (N), 87? Osimhen (N). Sampdoria(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Damsgaard (86? Verre), Jankto (86? Leris); Gabbiadini, Quagliarella (67? Keita). All.: Ranieri. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – Ilbatte 2-0 in trasferta la Sampdoria nel match della trentesima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. A decidere la partita le reti diRuiz al 35? del primo tempo eal 42? della ripresa. In classifica gli azzurri salgono a quota 59, scavalcano momentaneamente al 4° posto l’Atalanta, mentre i blucerchiati restano fermi in decima posizione con 36. SAMPDORIA-0-2 Marcatori: 35?Ruiz (N), 87?(N). Sampdoria(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Damsgaard (86? Verre), Jankto (86? Leris); Gabbiadini, Quagliarella (67? Keita). All.: Ranieri.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario ...

