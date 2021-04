Coronavirus | nel Lazio aumentano i casi Si parla dello Sputnik | «Perché Germania si e Italia no?»

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo, gli Usa assolvono Johnson & Johnson: 'Nessun legame tra vaccino e trombosi' - RaiNews : A Bergamo sanzionati 21 clienti. Bar chiuso per 5 giorni. Nel torinese sanzionato parrucchiere e cliente: attività… - stanzaselvaggia : Nel frattempo a Mumbai 9000 casi di coronavirus in 24 ore. - MariaAversano1 : RT @Activnews24: #Covid, nel #Lazio si sono registrati nelle ultime 24 ore 1.463 nuovi casi, di cui 700 solo a Roma e 35 morti. Si segnala… - buonweekend : RT @Activnews24: #Covid, nel #Lazio si sono registrati nelle ultime 24 ore 1.463 nuovi casi, di cui 700 solo a Roma e 35 morti. Si segnala… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

la Repubblica

Ma non solo lei ha chiesto certezze e vaccini per tutti, da chi lavorasettore della filiera del turismo ai cittadini. "Siamo stanchi di essere ignorati, vogliamo lavorare con dignità, diritti e ...Fino ad oggi sono 420 mila le persone vaccinatemondo della scuola la la Cisl fa notare che 'il ...I nuovi casi di coronavirus diagnosticati oggi, sabato 10 aprile, nel Lazio sono 1.463, 100 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 35 persone e sono stati elaborati 18mila tamponi ...L'ultimo saluto al Principe Filippo, 41 salve di cannone in tutto il Paese e dalle navi militari Il Regno Unito dà oggi l'ultimo saluto pubblico al Principe Filippo d'Inghilterra morto ieri all'età di ...