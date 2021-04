Barbara D’Urso, pesanti accuse: “Hai rovinato la mia vita”, cos’è successo (Di venerdì 9 aprile 2021) Piovono pesanti accuse su Barbara D’Urso: “Hai rovinato la mia vita”, di seguito vi spieghiamo cos’è successo Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La donna è uno dei pilastri della rete del Biscione, per la quale conduce solo programmi di successo. La conduttrice è impegnata attualmente con Pomeriggio Cinque e Domenica Live, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 9 aprile 2021) Piovonosu: “Haila mia”, di seguito vi spieghiamoè una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La donna è uno dei pilastri della rete del Biscione, per la quale conduce solo programmi di. La conduttrice è impegnata attualmente con Pomeriggio Cinque e Domenica Live, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

StefanoGuerrera : Barbara D’Urso che si indigna per il programma russo - perché è inaccettabile - ma manda una sua inviata sotto casa… - lascassapalle : Frazzitta che fa le frecciatine a Barbara d'urso e copre di ringraziamenti e professionalità #Mattino5 e la Panicucci ???? #DenisePipitone - anto327_ : RT @Zziagenio78: Assurdo che dopo un anno non siamo ancora riusciti a sconfiggere il virus nonostante il tutorial di Barbara D'Urso su come… - AnnibaleSolo : Oliviero Toscani insulta Barbara D'Urso: 'Una caramella da leccare', scandalo e gelo in tv - Adeleblabla : RT @AndreaVenanzoni: Una profonda soddisfazione per l’appoggio di Mara Venier e di Barbara D’Urso (p. 102) -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Elisa Isoardi fa le scarpe a Barbara D'Urso | l'indiscrezione sul futuro in tv Zazoom Blog