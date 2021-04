Basket, Eurolega 2021: l’Olimpia Milano chiude la regular season contro l’Efes, ancora da definire la posizione ai playoff (Di giovedì 8 aprile 2021) Domani sera l’Olimpia Milano concluderà la propria regular season dell’Eurolega 2020-2021 di Basket. La 34esima giornata della massima competizione continentale sarà un test duro per i meneghini, che alle ore 20.45 saranno di scena al “Mediolanum Forum” contro l’Anadolu Efes Istanbul. La squadra di Ettore Messina ha già guadagnato l’accesso ai playoff, quello che era considerato l’obiettivo minimo stagionale. La sfida di stasera sarà però fondamentale per definire il piazzamento nella griglia della post-season, dal momento che l’Olimpia è in bilico tra la quarta e la settima posizione e questo chiaramente può influenzare in maniera decisiva il prosieguo dell’avventura ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Domani seraconcluderà la propriadell’2020-di. La 34esima giornata della massima competizione continentale sarà un test duro per i meneghini, che alle ore 20.45 saranno di scena al “Mediolanum Forum”l’Anadolu Efes Istanbul. La squadra di Ettore Messina ha già guadagnato l’accesso ai, quello che era considerato l’obiettivo minimo stagionale. La sfida di stasera sarà però fondamentale peril piazzamento nella griglia della post-, dal momento cheè in bilico tra la quarta e la settimae questo chiaramente può influenzare in maniera decisiva il prosieguo dell’avventura ...

Advertising

rappa94 : @Filippo_Malossi Eurolega, e basket europeo in generale, tutta la vita - FCellerino : @andrea_snaddy Infatti mi pare che l'Italia sia l'unico paese ad aver avuto una 'Virtus Roma' tra le proprie squadr… - Filippo_Malossi : Guardando qualche video sulla #NBA ho notato che per ogni azione o quasi puntualmente non vengono fischiate tante i… - DavideFuma : In #Euroleague è ancora aperta la corsa al quarto posto per il fattore campo - coinvolta @OlimpiaMI1936 -, e per i… - RaiSport : #Teodosic spinge #Bologna verso il sogno #Eurolega ?? La #Virtus batte #Kazan in Gara1 delle semifinali di #Eurocup… -