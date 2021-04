Lombardia zona arancione: da quando? Ecco tre buoni motivi per sperare che sia presto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Indice di rischio a 216 con due sole province da «rosso», Brescia e Mantova; in calo le richieste di soccorso all’Areu per eventi respiratori; l’Rt a 0,76, parametro da giallo. Venerdì l’esame del Cts, da lunedì 12 aprile il probabile passaggio di fascia Leggi su corriere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Indice di rischio a 216 con due sole province da «rosso», Brescia e Mantova; in calo le richieste di soccorso all’Areu per eventi respiratori; l’Rt a 0,76, parametro da giallo. Venerdì l’esame del Cts, da lunedì 12 aprile il probabile passaggio di fascia

