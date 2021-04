Coronavirus, altri 16 morti in un giorno nelle Marche: tra loro un uomo di 51 anni e una donna di 57/ Il contagio nelle regioni (Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA - Le Marche sono passate, da oggi, in zona arancione e da domani si tornerà a scuola , ma non si placa la scia di lutti legata all'emergenza Covid. Sono stati 16, infatti, i morti segnalati ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA - Lesono passate, da oggi, in zona arancione e da domani si tornerà a scuola , ma non si placa la scia di lutti legata all'emergenza Covid. Sono stati 16, infatti, isegnalati ...

Advertising

Avvenire_Nei : Coronavirus. In Vaticano vaccinati altri 100 poveri - Agenzia_Ansa : Coronavirus, festa a casa di McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, multato con Dybala… - MediasetTgcom24 : Covid, 23.649 nuovi casi su 356.085 tamponi e altri 501 decessi #Coronavirus - uaarbologna : RT @UAAR_it: #Fiorano, #cinema parrocchiale aperto per proiezione #messa. Il prete: 'niente autorizzazioni, come altri parroci'; il sindaco… - Soldan56 : RT @UAAR_it: #Fiorano, #cinema parrocchiale aperto per proiezione #messa. Il prete: 'niente autorizzazioni, come altri parroci'; il sindaco… -