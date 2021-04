Giro delle Fiandre, italiani nelle retrovie. Ma alla Liegi-Bastogne-Liegi può cambiare tutto (Di domenica 4 aprile 2021) Una condizione non al top, una gara tiratissima, anche un po’ di sfortuna. L’Italia non è riuscita a recitare un ruolo da protagonista nella seconda Classica Monumento della stagione, il Giro delle Fiandre. Sulle pietre della Ronde, nella domenica di Pasqua, gli azzurri hanno deluso, trovandosi nelle retrovie nel momento decisivo della corsa. Il migliore del Bel Paese sul traguardo è stato il vincitore del 2019 Alberto Bettiol. Il capitano della EF Nippo non ha convinto a pieno, con una condizione alla vigilia che però era già annunciata tutt’altro che al top. Mai nel vivo, ha chiuso in 28ma piazza, nel terzo gruppo, a 2’15” da Kasper Asgreen. Non sono riusciti a disimpegnarsi al meglio in una gara troppo dura Sonny Colbrelli e Giacomo Nizzolo, che settimana scorsa avevano convinto ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Una condizione non al top, una gara tiratissima, anche un po’ di sfortuna. L’Italia non è riuscita a recitare un ruolo da protagonista nella seconda Classica Monumento della stagione, il. Sulle pietre della Ronde, nella domenica di Pasqua, gli azzurri hanno deluso, trovandosinel momento decisivo della corsa. Il migliore del Bel Paese sul traguardo è stato il vincitore del 2019 Alberto Bettiol. Il capitano della EF Nippo non ha convinto a pieno, con una condizionevigilia che però era già annunciata tutt’altro che al top. Mai nel vivo, ha chiuso in 28ma piazza, nel terzo gruppo, a 2’15” da Kasper Asgreen. Non sono riusciti a disimpegnarsi al meglio in una gara troppo dura Sonny Colbrelli e Giacomo Nizzolo, che settimana scorsa avevano convinto ...

