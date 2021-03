“Data” è il terzo album del progetto Marcondiro

(Di lunedì 8 marzo 2021) Disponibile sulle piattaforme digitali “”, ilattesissimodeliniziato nel 2011 con con “SpettAttore”è la Musica, l’Arte che non appartiene più a chi la crea, main pasto al popolo, quello di internet: ai “post” l’ardua sentenza quindi.è il corrispettivo inglese di Dati, l’ultimo bene prezioso delle persone conteso dalle multinazionali (e non solo).è 12.02.2021: Uno due, zero due, due zero due… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

JunipersV : sul 27 c'è il secondo Agatha Christie e poi ce ne è un terzo ecco già son contenta data la giornata stramba, al pri… - itzzzmat : doppia data sulla pagina wikipedia di Strootman il mio terzo - wordsandmore1 : ? Disponibile il terzo album del progetto artistico Marcondiro dal titolo Data (Parodoi Dischi / Artist First) (IG:… - ItalianiZ : @ivocamic @d_essere Manca un terzo riquadro... La data di morte. - Federica_TH : @sweetldd @indierockrecord Aaaaah anche tu sei al terzo! Ma come mai vi hanno già dato la data della dissertation così presto? -

Ultime Notizie dalla rete : Data terzo

Redattore Sociale

... ma cui chiederà strada per avvicinare quello che sarebbe ilmiracolo sportivo (lo aveva ... mentre il Grifone sembra aver esaurito la grande spintadal ritorno di Davide Ballardini e ora ...Amadeus : Ha annunciato che non ci sarà unfestival da lui pensato e condotto. Quindi la serata finale è l'occasione per tirare le somme ...la situazione, è rimasto incompiuto. Voto 6 e ...La pista realizzata in carreggiata costerà 530.000 euro, lavori dopo il 15 marzo Cepparello: «Tre nuove aree di sosta per 200 macchine a un minuto dal mare» ...Resta inviolato il PalaGesteco, casa delle Aquile cividalesi, perché il tentativo della Rucker Sanve di espugnarlo per la prima volta in campionato dura un tempo, ossia ...