Nonno-pusher viene arrestato (di nuovo) per spaccio: ha 82 anni (Di sabato 6 marzo 2021) Ad 82 anni un ‘allegro’ Nonno è finito nuovamente in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pensionato, originario di Città di Castello (PG) si trovava già agli arresti domiciliari per reati sempre inerenti allo spaccio di droga. Nonostante la sua veneranda età e il provvedimento restrittivo a cui era sottoposto, l’uomo non ha voluto smettere con quella che è, da sempre, la sua specialità: lo spaccio di droga. Leggi anche: Ostia, perde il controllo e finisce sulla corsia opposta: 58enne impatta contro un’auto in sosta I Carabinieri della Stazione di Guidonia Montecelio, hanno infatti sorpreso l’82enne in possesso di 39 dosi di cocaina e una ventina di grammi di hashish, materiale per il taglio e il confezionamento della droga e la somma di circa 400 euro (provento della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) Ad 82un ‘allegro’è finito nuovamente in manette per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Il pensionato, originario di Città di Castello (PG) si trovava già agli arresti domiciliari per reati sempre inerenti allodi droga. Nonostante la sua veneranda età e il provvedimento restrittivo a cui era sottoposto, l’uomo non ha voluto smettere con quella che è, da sempre, la sua specialità: lodi droga. Leggi anche: Ostia, perde il controllo e finisce sulla corsia opposta: 58enne impatta contro un’auto in sosta I Carabinieri della Stazione di Guidonia Montecelio, hanno infatti sorpreso l’82enne in possesso di 39 dosi di cocaina e una ventina di grammi di hashish, materiale per il taglio e il confezionamento della droga e la somma di circa 400 euro (provento della ...

