Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 6 marzo 2021: 5.685 i nuovi casi e 67 decessi. Forte pressione sugli ospedali (Di sabato 6 marzo 2021) ... agli insegnanti e al personale delle scuole statali che si registrano al sito www.vaccinazionicovid.servizirl.it, arriverà l'sm Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021) ... agli insegnanti e al personale delle scuole statali che si registrano al sito www.vaccinazionicovid.servizirl.it, arriverà l'sm

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, l’ultimo caso Lombardia: “In zona gialla una settimana più del dovuto, i dati non erano ancora consoli… - RegLombardia : #LNews A fronte di 57.154 tamponi effettuati, sono 5.210 i nuovi positivi (9,1%). I guariti/dimessi sono 1.415 ????… - MediasetTgcom24 : Mantova, docente non indossa la mascherina in classe: 'L'obbligo è paragonabile alle leggi razziali del Fascismo'… - Unonessunocent1 : RT @kiara86769608: Coronavirus, l’ultimo caso Lombardia: “In zona gialla una settimana più del dovuto, i dati non erano ancora consolidati”… - Corriere : ?????? Il bollettino della Lombardia: 5.658 nuovi casi e 67 decessi. Milano +1450, Brescia +1.210 -… -