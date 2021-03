Concorso Allievi Marescialli, 438 posti nelle Forze Armate. Come fare domanda (Di sabato 6 marzo 2021) Nuove possibilità di entrare nelle Forze Armate si presentano con un nuovo Concorso Allievi Marescialli, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 5 marzo 2021. Il Concorso prevede tre bandi per l’ammissione al 24° Concorso biennale per: Marescialli dell’Esercito; Marescialli della Marina Militare; Marescialli dell’Aeronautica Militare. Per i bandi in questione sono previste riserve di posti a favore di: coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; dei diplomati ... Leggi su leggioggi (Di sabato 6 marzo 2021) Nuove possibilità di entraresi presentano con un nuovo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 5 marzo 2021. Ilprevede tre bandi per l’ammissione al 24°biennale per:dell’Esercito;della Marina Militare;dell’Aeronautica Militare. Per i bandi in questione sono previste riserve dia favore di: coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale dellee delledi Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; dei diplomati ...

