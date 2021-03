Lockdown a Pasqua? L’ipotesi del Governo con coprifuoco anticipato

(Di venerdì 5 marzo 2021) I contagi sono in aumento eè alle porte. Queste le ipotesi delsu unche sembra essere sempre più plausibile Sebbene sia trascorso un anno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Lockdown a Pasqua, zona rossa nei weekend e coprifuoco alle 20: il piano del governo se esplodono i contagi https://t.c… - GHERARDIMAURO1 : Lockdown a Pasqua, zona rossa nei weekend e coprifuoco alle 20: il piano del governo se esplodono i contagi… - neXtquotidiano : #Coprifuoco alle 20 e #lockdown a Pasqua: cosa può chiudere se salgono i contagi - Gazzettino : Lockdown a Pasqua, zona rossa nei weekend e coprifuoco alle 20: il piano del governo se esplodono i contagi - Martina95190659 : RT @Francesco_92_PT: Serve un lockdown duro dei virologi fino a Pasqua per tutelare la salute mentale dei poverini che credono a ciò che di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Pasqua

...Agostino Miozzo (coordinatore del Cts) è stato detto che la soluzione migliore sarebbe un... Altra stretta analizzata è la replica del sistema dei giorni festivi e prefestivi in rosso (e ...Il governo Draghi, tramite il Dpcm che sarà valido fino a, impone infatti la chiusura delle ... Francesca Grieco , già sentita dal Capoluogo in questi mesi, durante le chiusure deldi ...Pasqua e i weekend con le regole della zona rossa, come durante le festività di Natale. E coprifuoco anticipato alle 20, per quello che il capo dell’Istituto superiore ...LEGGI ANCHE Lockdown a Pasqua, il piano B di Draghi. In bilico il Piemonte, che da arancione rischia il rosso e che anche ieri ha superato quota 2mila nuovi casi positivi. Ho sentito il ministro Spera ...