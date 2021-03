Che Dio ci Aiuti 6 non va in onda il 4 marzo per Sanremo, il gran finale rimandato a giovedì prossimo (Di giovedì 4 marzo 2021) Che Dio ci Aiuti 6 non va in onda il 4 marzo. Stasera, le suore del convento degli Angeli lasciano (giustamente) il posto alla terza serata di Sanremo 2021 e danno appuntamento al pubblico alla prossima settimana. Dopo nove puntate, la sesta stagione della fiction di Rai1 giunge alla conclusione e forse ci riserverà l’ennesimo colpo di scena. Avevamo lasciato Nico e Ginevra alle prese con i preparativi per il matrimonio, ma i dubbi sono mille: è la cosa giusta da fare? L’ex novizia infatti è ancora coinvolta da Erasmo, e anche lui la ricambia. Nico, invece, complice l’arrivo di Edo, ha ripensato al suo passato con Monica, la sua ex forse mai dimenticata. E poi c’è Azzurra: la vocazione è davvero l’unica via possibile? L’arrivo di Can Yaman nei panni di un affascinante barista potrebbe farle cambiare idea. Come vi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Che Dio ci6 non va inil 4. Stasera, le suore del convento degli Angeli lasciano (giustamente) il posto alla terza serata di2021 e danno appuntamento al pubblico alla prossima settimana. Dopo nove puntate, la sesta stagione della fiction di Rai1 giunge alla conclusione e forse ci riserverà l’ennesimo colpo di scena. Avevamo lasciato Nico e Ginevra alle prese con i preparativi per il matrimonio, ma i dubbi sono mille: è la cosa giusta da fare? L’ex novizia infatti è ancora coinvolta da Erasmo, e anche lui la ricambia. Nico, invece, complice l’arrivo di Edo, ha ripensato al suo passato con Monica, la sua ex forse mai dimenticata. E poi c’è Azzurra: la vocazione è davvero l’unica via possibile? L’arrivo di Can Yaman nei panni di un affascinante barista potrebbe farle cambiare idea. Come vi ...

