Buono sconto di 50 euro da Unieuro: promozione ancora valida (Di giovedì 4 marzo 2021) Se pensate di fare acquisto prossimamente sul sito Unieuro o nei negozi fisici del nostro territorio sappiate che potreste anche sfruttare un Buono sconto di 50 euro: tutto quello che dovrete fare per ottenerlo è aggiornare, qualora lo aveste già creato, i dati del vostro account. Il coupon è disponibile solo per gli utenti già registrati: per ottenerlo dovrete loggarvi ed aggiornare i dati personali, confermando quelli che c’erano (se sono ancora validi). Vi suggeriamo di controllare la vostra casella di posta elettronica: potrebbe già esservi arrivata una email da parte di Unieuro con l’invito ad aggiornare i dati personali del vostro account, e magari non ve ne siete accorti, o comunque non avete dato troppo peso alla cosa. In ogni caso, terminata la procedura di aggiornamento ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Se pensate di fare acquisto prossimamente sul sito Unio nei negozi fisici del nostro territorio sappiate che potreste anche sfruttare undi 50: tutto quello che dovrete fare per ottenerlo è aggiornare, qualora lo aveste già creato, i dati del vostro account. Il coupon è disponibile solo per gli utenti già registrati: per ottenerlo dovrete loggarvi ed aggiornare i dati personali, confermando quelli che c’erano (se sonovalidi). Vi suggeriamo di controllare la vostra casella di posta elettronica: potrebbe già esservi arrivata una email da parte di Unicon l’invito ad aggiornare i dati personali del vostro account, e magari non ve ne siete accorti, o comunque non avete dato troppo peso alla cosa. In ogni caso, terminata la procedura di aggiornamento ...

