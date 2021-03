Gabriele Greco | chi è il bassista e marito di Noemi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 marzo 2021)è ildella band edi, cantante che stasera vedremo sul palco del 71° Festival Di Sanremo con il brano Glicine. L’artista sostituisce il collega Irama a causa di un tampone positivo tra i membri del suo staff.inizia sin da bambino a suonare il pianoforte diplomandosi al conservatorio Santa Cecilia di Roma in solfeggio. A 16 anni inizia lo studio di basso e contrabbasso in ambito classico e jazz compiendo gli studi presso il Saint Louis College Of MusicConseguita la laurea in scienze politiche, prende parte ad alcuni seminari presso l‘Umbria Jazz e successivamente entra nel gruppo “Mambo 24” con il quale suonerà dal 2007 al 2009. Nel 2008 incontra la cantante: tra i due scocca subito la scintilla ed inizia una ...